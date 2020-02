Peter Punk im Nimmerland: Ex-Obdachlose zeigen ihr Wien

Wie alles begann

Am Anfang war das Gefühl, nicht gewollt zu werden. Am Anfang, da war eine kleine Gemeinde im burgenländischen Seewinkel. Vier Kinder, die binnen kürzester Zeit in eine lieblose Ehe hineingeboren werden. Ein abwesender Vater und eine frustrierte Mutter, die sich nur mehr mit Gewalt zu helfen weiß.

"Was tut man in so einer Situation", sinniert Martin. "Man umgibt sich mit anderen frustrierten Dorfkindern, nimmt Drogen und trinkt."

Dann die Scheidung der Eltern. Der 16-jährige "schwierige" Sohn wird wie der Schwarze Peter hin- und hergereicht. Schließlich landet er in einem Heim, weit weg von seinen Freunden. Seine Welt zerbricht. Doch er findet Freunde, reißt aus, hält sich in Spanien als Straßenkünstler über Wasser und kehrt schließlich in die Heimat zurück, wo niemand auf ihn wartet. Zuflucht findet der Jugendliche im Alkohol und in den Drogen. Das macht im Kreis anderer zuerst noch Spaß - bis er beim Heroin angekommen ist. "Ab da wird es finster, da verlor alles seine Unschuld. Der Spaß war vorbei", erinnert sich Martin.