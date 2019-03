Durch den starken Wirbelsturm in Afrika sind viele Menschen gestorben

Link zum Original-KURIER-Artikel

In den afrikanischen Ländern Mosambik, Simbabwe und Malawi

hat es einen sehr starken Wirbelsturm gegeben.

Dabei kam es zu starken Überschwemmungen.

600 000 Menschen sind dadurch in Not.

Die Überschwemmungen haben viele Häuser zerstört.

Dadurch haben vielen Menschen jetzt kein zuhause mehr.

Sehr viele Menschen sitzen jetzt auf Dächern und Bäumen.

Die Menschen müssen lange auf Hilfe warten.

Für die Helfer ist es wegen den

Überschwemmungen schwer, zu den Menschen zu kommen.

Es gibt auch zu wenige Hubschrauber und Schnellboote,

um den Menschen dort zu helfen.

In Mosambik, Simbabwe und Malawi sind

über 300 Menschen gestorben.

200 Menschen werden vermisst.

In der Hauptstadt von Mosambik wurden sehr viele

Häuser beschädigt.

Dort gibt es kein sauberes Trinkwasser

und auch keinen Strom.

Es sind auch die 3 großen Supermärkte

von den Überschwemmungen zerstört worden.

Deshalb haben die Menschen zu wenig zu essen.

Noch bis Sonntag wird es starken Regen geben.

In Simbabwe wurden Schleusen von Staudämmen

geöffnet, da diese das viele Wasser nicht

ausgehalten hätten.

Das macht die Situation noch schwieriger.



Österreichische Hilfsorganisationen bitten um Spenden.



Hier kann man für die Menschen in Not spenden.



CARE: IBAN AT77 6000 0000 0123 6000; www.care.at;

" Licht für die Welt": IBAN: AT92 2011 1000 0256 6001; BIC: GIBAATWWXXX; www.licht-fuer-die-welt.at;

Rotes Kreuz: IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144. Kennwort: Katastrophenhilfe, oder online unter www.roteskreuz.at/spenden

World Vision: IBAN: AT22 2011 1800 8008 1800; BIC: GIBAATWW, Kennwort: "Zyklon";

Caritas: BAWAG P.S.K. BIC: BAWAATWW, IBAN: AT92 6000 0000 0770 0004; oder online www.caritas.at;

Ärzte ohne Grenzen: Erste Bank IBAN: AT43 2011 1289 2684 7600, BIC: GIBAATWWXXX;

Hilfswerk International: www.hilfswerk.at/international/ida oder aufs Spendenkonto AT71 6000 0000 9000 1002 Kennwort: Nothilfe Mosambik;

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs: Spendenkonto IBAN: AT 97 1200 0006 5412 2001, BIC: BKAUATWW oder online unter https://spende.samariterbund.net