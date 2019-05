Duncan Laurence gewinnt 64. „Eurovision Song Contest“

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 18. Mai fand das Finale vom

Eurovision Song Contest statt.

Der Eurovision Song Contest ist der größte

Musikwettbewerb in Europa.

Das Finale gewann der Sänger Duncan Laurence.

Er kommt aus den Niederlanden.

Sein Lied heißt „Arcade“.

Auf Platz 2 wurde der Sänger

Mahmood aus Italien gewählt.

Sein Lied heißt „Soldi“.

Den 3. Platz gewann der Sänger

Sergei Lasarew aus Russland.

Sein Lied heißt „Scream“.

Der nächste Eurovision Song Contest findet

im Mai 2020 in den Niederlanden statt.

Die Niederlande sind ein Land in Europa.

Der Eurovision Song Contest

findet immer in dem Land statt,

aus dem der Sieger kommt.