Dürfen Gesundheitsdaten von der Regierung freigegeben werden?

Die Regierung plant ein neues Gesetz

durch das Gesundheitsdaten von Personen

für die Forschung freigegeben werden dürfen.

In den Gesundheitsdaten werden

unter anderem die Erkrankungen

und die Behandlungen gespeichert.

Die ELGA-Daten würden für die Forschung,

im Inland und im Ausland freigegeben werden.

ELGA ist eine Abkürzung,

und heißt elektronische Gesundheits-Akte.

In der ELGA-Gesundheitsdatenbank, steht zum Beispiel,

was für Medikamente die Person nimmt

und welche Operationen sie hatte.

Das neue Gesetz, soll am 20. April

im Parlament beschlossen werden.

Das Gesetz wird von Datenschützern, der Ärztekammer

und Gesundheits-Ministerin Hartinger-Klein stark kritisiert.

Kritisiert bedeutet, dass man sagt oder schreibt,

dass man eine Entscheidung nicht gut findet.

Mit dem neuen Gesetz, dürfen Daten aus

staatlich verwalteten Datenbank weitergegeben werden.

Darunter fallen auch das zentrale Melderegister

und das Personenstandsregister, Datenbanken

der Sozialversicherungen, des AMS,

Grundbuch und Firmenbücher.

Ist es wichtig oder gefährlich?

Die Meinungen der Menschen

über das Freigeben und das Weitergeben der Daten

sind sehr unterschiedlich.

Manche meinen, dass es wichtig ist,

um neue Behandlungen und Therapien zu entwickeln.

Andere Menschen sind der Meinung,

dass es dazu führen könnte,

dass die Daten missbraucht werden.

Wie es beim Facebook-Skandal der Fall ist.

Die Ärztekammer rät sogar, aus ELGA auszusteigen.

"Ich finde es ist eine Katastrophe.

Der Datenschutz von persönlichen Patientendaten

ist nicht gewährleistet",

sagte der Vizepräsident der Ärztekammer, Harald Mayer.

ELGA sei ein System,

das nur den behandelnden Ärzten

den Zugriff auf die Daten erlauben solle.

Die österreichische Gesundheits-Ministerin Hartinger-Klein,

will verhindern, dass bestimmte Daten weitergegeben werden.

Sie hat angekündigt, ELGA-Daten, Justizdaten und das Strafregister

doch von dem Gesetz ausnehmen zu lassen.

Das bedeutet, dass diese nicht freigegeben oder weitergegeben werden dürfen.