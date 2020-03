Dominic Thiem ist auf Platz 3 der besten Tennis-Spieler

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der österreichische Tennis-Spieler Dominic Thiem

ist seit 2. März auf Platz 3 in der Tennis-Weltrangliste.

Das ist ein großer Erfolg, weil Dominic Thiem

erst der zweite Österreicher ist,

der unter den besten 3 im Tennis ist.

Roger Federer war vorher auf Platz 3.

Roger Federer ist ein erfolgreicher

Tennis-Spieler aus der Schweiz.

Federer ist aber momentan verletzt und konnte deshalb

nicht so viele Punkte machen, wie im letzten Jahr.



Dominic Thiem schaffte es vor 10 Jahren

unter die besten 1 000 im Tennis.

Im Februar 2014 war er zum ersten Mal auf Platz 99.

Unter die besten 10 kam Dominic Thiem im Juni 2016.

Das ist eine erstaunliche Leistung

für so einen jungen Sportler.