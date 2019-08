Dominic Thiem gewinnt Tennis-Turnier in Kitzbühel

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 4. August 2019 fand das

Tennis-Turnier in Kitzbühel statt.

Kitzbühel ist eine Kleinstadt in Tirol.

Tirol ist ein Bundesland von Österreich.

Der österreichische Tennis-Spieler,

Dominic Thiem, gewann das Turnier.

Er besiegte den Spanier Alberto Ramos-Vinolas.

Thiem ist der erste österreichische

Gewinner in Kitzbühel seit 1993.



Dominic Thiem gewinnt mit 2 Sätzen.

Den 1. Satz gewann Thiem mit 7:6.

Den 2. Satz gewann Thiem mit 6:1.

Obwohl der erste Satz 2-mal wegen

Regen unterbrochen werden musste,

behielt Dominic Thiem die Nerven.

„Es gibt wenig Schöneres, als daheim zu gewinnen“,

sagte Dominic Thiem nach seinem Sieg.