dm: Abfüll-Stationen für Reinigungsmittel

Seit Kurzem gibt es in 12 „ dm“-Drogerie-Märkten

Abfüll-Stationen für Bio-Waschmittel und Bio-Geschirrspülmittel.

Bio heißt auf natürliche Weise hergestellt.

Die Behälter der Abfüll-Stationen werden einmal gekauft

und können immer wieder benützt werden.

In die Behälter passen 1 Liter Geschirrspülmittel und

1,5 Liter Waschmittel.

Durch die Abfüll-Stationen soll es weniger Plastikmüll geben.

Mit dem Nachfüllen sparen die Kunden auch Geld.

In Wien ist die Abfüll-Station im „ dm“ im 5. Bezirk in der Zenta-Gasse.

In anderen Bundesländern gibt es auch „ dm“-Abfüll-Stationen.