Weniger Müll: Abfüllstationen für Reinigungsmittel

Unter dem Motto "Weniger Plastik, der Umwelt zuliebe" testet dm in zwölf Drogeriemärkten Abfüllstationen für Bio-Waschmittel und Bio-Geschirrspülmittel der Marke Planet Pure. Die Behälter dafür werden einmalig gekauft und können nahezu unbegrenzt wiederverwende werden. Die zwölf Filialen werden gerade mit einer Abfüllstation ausgestattet.

Die Leergebinde habe eine Füllmenge von einem Liter für Geschirrspülmittel und 1,5 Liter für Waschmittel (entspricht 37 Waschladungen).

Angeboten werden an den Abfüllstationen die Bio-Spülmittel "Aloe vera Limette" sowie "Parfümfrei Sensitive" sowie die Bio-Waschmittel "Universal Aloe vera" und "Parfümfrei sensitive" von Planet Pure. Bis zu 60 Prozent an Plastikmüll sollen durch die Abfüllstationen vermieden werden. Und pro Nachfüllung sparen die Kunden laut dm auch Kosten. Mit dem Testbetrieb der Abfüllstationen gehe man einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, sagt dm-Geschäftsführerin Petra Gruber, verantwortlich für das Ressort Marketing & Einkauf.