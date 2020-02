Diese Tipps helfen Eltern mit Kindern in der Trotz-Phase

Link zum Original-KURIER-Artikel



Die Trotz-Phase beginnt bei Kindern ungefähr

ab dem zweiten Lebensjahr.

In diesem Alter versuchen Kinder,

mit Schreien und Toben ihren

Willen durchzusetzen.



Hier sind ein paar Tipps, wie man in der Trotz-Phase mit dem Kind umgehen kann:



Beim Nein bleiben

Wenn man einmal „Nein“ gesagt hat,

sollte man dabei bleiben.

Denn das Kind lernt sonst nur, dass es mit

Schreien und Toben sein Ziel erreicht.



Regeln vorbesprechen

Man sollte mit dem Kind Regeln besprechen.

Zum Beispiel, dass es beim Einkaufen nur

eine Sache bekommt.



Grenzen zeigen

Man sollte Streit nicht ganz vermeiden.

Kinder lernen ihre Grenzen erst kennen,

wenn man sie ihnen zeigt.



Über Gefühle reden

Bei einem schlimmen Streit brauchen kleine Kinder

Erwachsene, um ihre Gefühle wieder

unter Kontrolle zu bekommen.

Manche Kinder brauchen Berührungen,

andere wollen einfach in Ruhe gelassen werden.

Am wichtigsten ist es, mit dem Kind zu reden,

statt einfach nur schimpfen.