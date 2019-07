Die Zusammenlegung der Krankenkassen kostete bisher sehr viel Geld

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 13. Dezember 2018 beschlossen die Politiker

im Parlament die Zusammenlegung

der Krankenkassen in Österreich.

Im Parlament werden wichtige politische Entscheidungen

und Gesetze für Österreich beschlossen.

Die Zusammenlegung wurde durch die Stimmen

der damaligen Regierung von ÖVP und FPÖ beschlossen.

Die damalige Sozialministerin Beate Hartinger-Klein

meinte damals, dass die Regierung

so sehr viel Geld sparen kann.

Bislang gab es 21 Krankenkassen.

Durch die Zusammenlegung soll es nur

noch 5 Krankenkassen geben.

Jetzt wurde aber bekannt,

dass die Zusammenlegung der Krankenkassen

schon sehr viel Geld gekostet hat.

Die aktuelle Sozialministerin Brigitte Zarfl

meinte, dass die Zusammenlegung der Krankenkassen

bereits 300 bis 400 Millionen Euro gekostet hat.