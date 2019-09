Die Wiener Tafel rettet seit 20 Jahren Lebensmittel vor dem Müll

Link zum Original-KURIER-Artikel



4 Studenten gründeten am 9. September 1999

die Wiener Tafel.

Ihr Ziel ist es bis heute,

Lebensmittel die noch essbar sind,

vor der Entsorgung im Müll zu retten.

Die geretteten Lebensmittel

verteilen sie dann an arme Menschen.

In der heutigen Zeit werden

zu viele Lebensmittel hergestellt.

Deswegen wird jedes 3. Lebensmittel

vom Supermarkt im Müll entsorgt,

obwohl es noch essbar wäre.



Alexandra Gruber ist die Chefin der Wiener Tafel.

Sie sagt, es muss den Supermärkten

einfacher gemacht werden,

die Lebensmittel weiterzugeben.

Sie möchte, dass es dafür auch ein Gesetz gibt.

Sie wünscht sich außerdem,

dass Österreich bei EU-Programmen mitmacht,

die Lebensmittel vor der Entsorgung im Müll retten.

Sie findet, der Staat Österreich

müsste sich dafür einsetzen.



Ein Experte sagt, dass es einfacher und

billiger für Supermärkte sein müsste,

Lebensmittel zu spenden, als sie wegzuwerfen.

Momentan ist es für Supermärkte aber günstiger

und einfacher, die Lebensmittel

einfach wegzuschmeißen, als sie zu spenden.