Wiener Tafel rettet seit 20 Jahren Lebensmittel vor Vernichtung

„Genusstaugliche Lebensmittel nicht weitergeben, grenzt an unterlassene Hilfeleistung", meint Andreas Schmölzer, Sachverständiger für Lebensmittelhygiene und Ernährungswissenschafter, in seinem von der Wiener Tafel in Auftrag gegebenen Gutachten zur „Vereinfachung der Weitergabe von Lebensmitteln an karitative Organisationen“. Die Weitergabe von Lebensmitteln müsse gesellschaftlich und rechtlich neu bewertet werden.

„Die Weitergabe von Lebensmitteln darf nicht komplizierter und teurer sein als Wegwerfen“, betont Schmölzer. Und: „Die regulatorischen Bürden behindern Lebensmittelspenden. Es ist für Unternehmer bedeutend einfacher und günstiger, Lebensmittel zu entsorgen als zu spenden. Auch werden das Engagement von Privatpersonen und die Aktivität von karitativen Einrichtungen zur Weitergabe durch zweckfremde Gesetzesauslegung deutlich gedämpft. Dies ist aber ohne Kosten oder Nachteile sehr einfach zu ändern“, ist Schmölzer überzeugt.

Er plädierte dafür, Spenden nicht als Teil des Lebensmittelunternehmertums, sondern als Privatangelegenheit zu betrachten. Handle es sich formell um einen Akt der Hilfeleistung, würde statt des Lebensmittelrechts nur noch die übliche Sorgfaltspflicht gelten.