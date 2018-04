Die Wiener Konditorei Oberlaa eröffnet ein Kaffeehaus am Zentralfriedhof

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 6. April eröffnete am Zentralfriedhof

ein Kaffeehaus der Konditorei Oberlaa.

In einer Konditorei werden Kuchen, Torten

und andere Süßspeisen hergestellt.

In dem Kaffeehaus gibt es auch einen eigenen Raum

für Trauerfeiern.

Der Wiener Zentralfriedhof ist

einer der größten Friedhöfe in Europa.

330 000 Gräber befinden sich am Friedhofs-Gelände.

Der Zentralfriedhof wird jährlich

von 100 000 Menschen besucht,

auch von vielen Touristen.

Das neue Kaffeehaus ist in einem alten,

denkmalgeschützten Gebäude,

beim Tor 2 am Friedhof, untergebracht.

Denkmalgeschützt wird ein Gebäude vom Staat,

wenn es als erhaltenswert gilt und von kulturellen Wert ist.

Es wurde auch eine neue Informations-Stelle im

Gebäude vom Kaffeehaus eröffnet.

Hier kann man elektronisch nach Gräbern suchen.

Das Kaffeehaus ist 340 Quadratmeter groß

und bietet die bekannten Köstlichkeiten der Konditorei an.

Zum Beispiel Mehlspeisen, Getränke und eine Auswahl

an kalten und warmen Speisen.

Das Kaffeehaus ist täglich zu den Öffnungs-Zeiten

vom Zentralfriedhof geöffnet.

Markus Pinter ist Geschäftsführer

der Bestattung und Friedhöfe.

Er sagte, dass die Leute

vom Kaffeehaus begeistert sind.