Die West-Bahn fährt ab Dezember nur noch jede Stunde

Normalerweise fährt die West-Bahn

jede halbe Stunde von Wien nach Salzburg.

Außerdem kann man normalerweise von verschiedenen

Bahnhöfen in Wien nach Salzburg fahren.

Ab Dezember werden die Züge der West-Bahn

nur noch jede Stunde fahren.

Außerdem werden die Züge ab Dezember

nur noch von und bis zum West-Bahnhof fahren.



Die West-Bahn verkauft nämlich

ihre Züge an die Deutsche Bahn.

Weil die West-Bahn deshalb

selbst weniger Züge hat,

braucht die West-Bahn neue Züge.

Die neuen Züge für die West-Bahn

müssen aber erst noch gebaut werden.

Das wird aber bis zum Jahr 2021 dauern.

Den 1. Teil ihrer Züge verkauft die West-Bahn

im Dezember 2019 an die Deutsche Bahn.

Den 2. Teil der Züge verkauft die West-Bahn

spätestens Ende 2021 an die Deutsche Bahn,

wenn die West-Bahn ihre neuen Züge bekommen hat.

Deshalb wird die West-Bahn zwischen Dezember 2019

und Ende 2021 nur noch jede Stunde fahren.