Die Tour de France 2019 ist zu Ende

Die Tour de France begann am 6. Juli

und endete am 28. Juli.

Die Tour de France ist das wichtigste

Rad-Rennen der Welt.

Die Tour de France ist in 21 Teil-Strecken aufgeteilt.

Egan Bernal aus Kolumbien hat die Tour de France

als Gesamt-Sieger gewonnen.

Es ist das erste Mal, dass jemand aus Kolumbien

die Tour de France gewinnt.

Egan Bernal ist auch der jüngste Gesamt-Sieger

seit dem Jahr 1935.

Grünes Trikot

Peter Sagan aus der Slowakei hat sich das

grüne Trikot zum 7. Mal gesichert.

Das Grüne Trikot bekommt der Radfahrer mit

den meisten Punkten bei der Tour de France.

Gepunktetes Trikot

Romain Bardet aus Frankreich holte sich das

gepunktete Trikot.

Das gepunktete Trikot bekommt der beste Berg-Radfahrer.