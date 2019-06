Die Schauspielerin Elfriede Ott ist gestorben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Elfriede Ott ist mit 94 Jahren in Wien gestorben.

Ott war eine beliebte Schauspielerin.

Sie hat unter anderem in Filmen wie

„Die Perle Anna“ mitgespielt.

Ott war auch durch ihre Rolle in der

Fernseh-Serie „Die liebe Familie“ bekannt.

Ott war ebenso im Theater tätig.



Ott hat 70 Jahre lang im Theater gespielt.

60 Jahre hat sie in Filmen und

Fernseh-Serien mitgespielt.

Im Jahr 2013 hat sie

mit dem Schauspielern aufgehört,

weil ihr Körper nicht mehr fit genug war.

Elfriede Ott hat danach aber noch

Bücher geschrieben und gemalt.