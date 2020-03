Die Sängerin Nena wird 60 Jahre alt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Nena wird heute, am 24. März, 60 Jahre alt.

Nena ist eine bekannte Sängerin aus Deutschland.

Nena heißt eigentlich Gabriele Susanne Kerner.

Sie wurde in der Stadt Hagen, in Deutschland geboren.

Der Name „ Nena“ war als Kind ihr Spitzname.

Als Sängerin behielt sie diesen Namen.

Berühmt wurde Nena mit dem Lied „99 Luftballons".



Nena hat 4 erwachsene Kinder

und sie ist auch schon Großmutter.

Nena macht immer noch Musik und möchte

bald wieder Konzerte geben.

Sie will in verschiedenen Ländern in Europa auftreten.