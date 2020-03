60 Luftballons für Nena: Die deutsche Pop-Legende feiert runden Geburtstag

Insgesamt verkauften sich Nenas Lieder 25 Millionen Mal. Die neue Deutsche Welle hatte ihr Fräuleinwunder. Mit glockenheller Stimme und dichter Achselbehaarung.

Ihre erste selbst gekaufte Single war „Paranoid“ von Black Sabbath. Ab da ging’s los. Dann kamen Neil Young, Pink Floyd und irgendwann auch die Rolling Stones mit „Angie“ in ihr Leben.

„Mein Vater“, erzählt sie, „hatte mir in den 70ern eine Musiktruhe geschenkt, so nannte man das damals. Ein ziemlich großes Möbelstück mit eingebautem Plattenspieler, Radio und Lautsprecher. Ich hab das Ding etwas verändert und die Holzbeine abgesägt, sodass ich mich direkt vor den Lautsprecher auf den Boden legen konnte, um dann oft stundenlang meine Lieblingsplatten zu hören. Von dort aus ließ ich mich von der Musik in die große weite Welt tragen.“