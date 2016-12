Die Russen reisen wieder

Link zum Original-Kurier-Artikel

Russische Urlauber haben im Oktober und November

viel in Österreich eingekauft.

In vielen Ländern gibt es wieder mehr russische Urlauber.

Das hat damit zu tun, dass der Euro

zurzeit billig für Russen ist.

Ein Euro ist zurzeit etwa 63 Rubel wert.

Mit Rubel bezahlt man in Russland.

Zuvor war ein Euro noch mehr Rubel wert.

Die Zahl von russischen Urlaubern, die in Europa

ihr Geld ausgeben, ist in den letzten Monaten stark gestiegen.

Nur Chinesen geben noch mehr Geld in Europa aus.

Chinesen kaufen gerne teure Marken

von Gucci bis Rolex in Europa,

weil sie in China noch teurer sind.

Dieses Jahr haben chinesische Urlauber aber

weniger Geld in Österreich ausgegeben.

Das liegt daran, dass sich das Reise-Verhalten von

Chinesen stark verändert hat.

Früher haben sie sich von einem ausgewählten Reiseführer

von einem Geschäft zum nächsten führen lassen.

Die jetzige Jugend in China macht das aber nicht mehr.

Auch der Besitzer vom Rolex-Geschäft am Graben in Wien,

Hermann Gmeiner-Wagner sagt:

Zurzeit sind es wieder Russen, die mehr Uhren

und Schmuck kaufen.

Insgesamt ist das Geschäft mit den Urlaubern dieses Jahr aber

etwas schwächer geworden.

Gmeiner-Wagner sagt auch, dass sie am meisten Geld

durch Österreicher verdienen.