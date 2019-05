Die Regierung in Österreich erhöht der Mindest-Pensionen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 16. Mai beschloss

die Regierung in Österreich,

dass ab dem 1. Jänner 2020

die Mindest-Pension erhöht wird.

Eine Pension bedeutet,

dass man im Alter Geld bekommt,

aber nicht mehr dafür arbeiten muss.

Weniger als die Mindest-Pension darf

man in Österreich nicht bekommen.



40 000 Menschen in Österreich

bekommen momentan die Mindest-Pension.

Ungefähr 22 000 davon sind Frauen.

Diese Erhöhung soll allen

Menschen in Österreich helfen,

die 40 Jahre lang Geld in die

Pensions-Versicherung eingezahlt haben.

Man zahlt Geld in die Pensions-Versicherung ein,

wenn man arbeiten geht.



Die Mindest-Pension soll von momentan 995 Euro

im Monat auf 1 200 Euro im Monat erhöht werden.

Paare bekommen in Zukunft 1 500 Euro im Monat,

statt wie bisher 1 260 Euro im Monat.