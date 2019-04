Die OMV macht Erdöl aus alten Plastik-Bechern

Link zum Original-KURIER-Artikel

Es gibt unterschiedliche Projekte,

die den Flug-Verkehr umweltfreundlicher machen sollen.

Bereits vor einigen Jahren hat „ Austrian Airlines“ begonnen,

den Müll aus ihren Flugzeugen zu trennen.

„ Austrian Airlines“ ist eine österreichische Flug-Linie.

Die Flug-Linie wollte einen Weg finden,

um den Müll, der im Flugzeug entsteht,

wiederverwerten zu können.

Dafür haben sich Austrian Airlines

und OMV zusammen getan.

Gemeinsam haben sie ein

einzigartiges Projekt erschaffen.

Die OMV ist ein Öl und

Gas-Unternehmen aus Österreich.

Die OMV hat einen Weg gefunden,

um aus den gebrauchten Getränke-Bechern,

aus dem Flugzeug, wieder Erdöl zu machen.

Erdöl kommt in der Natur vor und wird

vom Menschen schon lange genutzt.

Erdöl kann als Brenn-Stoff verwendet werden,

oder zu Treibstoff weiterverarbeitet werden.

Getränke-Becher werden in einem speziellen

Verfahren stark erhitzt und zerkleinert.

Dadurch entsteht am Ende das Erdöl.



Nachdem es 3 Jahre erfolgreiche Untersuchungen

an einer kleineren Anlage gab,

wurde Anfang 2018 die deutlich größere

„ReOil-Anlage“ in Betrieb genommen.

Die neue ReOil-Anlage kann in 1 Stunde

100 Kilo Plastik verarbeiten.

Aus 100 Kilo Abfall werden am Ende 100 Liter Erdöl.

Das funktioniert, weil Plastik aus Erdöl besteht.

Das Erdöl wird in verschiedenen Arbeits-Schritten

zu Plastik verarbeitet.

In der ReOil-Anlage werden diese Schritte

wieder rückgängig gemacht.



Die Mitarbeiter arbeiten gerade daran,

dass die Anlage problemlos arbeitet.

Wenn das geschafft ist, soll eine

weitere Anlage gebaut werden,

die 2000 Kilo Plastik pro Stunde

zu Erdöl verarbeiten kann.