Die ÖBB wollen die Schnell-Bahn-Verbindungen verbessern

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die ÖBB plant 6 Projekte rund um Wien,

um die Schnell-Bahn beliebter für Fahrgäste zu machen.

Mehr als die Hälfte aller ÖBB-Fahrgäste

sind in der Ost-Region unterwegs.

Zur Ost-Region gehören Wien,

Niederösterreich und das Burgenland.

Dort soll das Zug-Angebot

in den nächsten Jahren ausgebaut werden.

Bis zum Jahr 2027 werden 2 Millionen Menschen in Wien leben.

Deshalb wird das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln

für die Menschen wichtiger.

Vor allem Pendler sollen die öffentlichen

Verkehrsmittel mehr nutzen.

Pendler sind Menschen, die wegen ihrem Beruf

regelmäßig zwischen zwei Orten hin- und herfahren müssen.

Was genau geplant ist:

Kauf von 24 neuen Cityjet-Zügen

Ab dem Jahr 2020 werden 24 neue Cityjet-Züge

unterwegs sein, zusätzlich zu den 117 Cityjet-Zügen,

die es schon gibt.

In Cityjet-Zügen gibt es mehr Platz für Personen

als in den gewöhnlichen blau-weißen Schnell-Bahnen.

Außerdem ist das Einsteigen leichter, weil es in den

Cityjet-Zügen keine Stufen mehr bei den Einstiegen gibt.

Die alten Modelle der Schnell-Bahn soll es

ab dem Jahr 2021 nicht mehr geben.

Ausbau von der Südstrecke

Die Pottendorfer Linie ist eine Bahnstrecke

im Industrieviertel in Niederösterreich.

Diese Strecke soll verbessert werden

und bis zum Jahr 2023 viergleisig werden.

Das heißt, es können dann jeweils 2 Züge gleichzeitig

in die selbe Richtung fahren.

Die Strecke soll dann bei weiteren Umbauten

sechsgleisig werden.

Ausbau der Strecke von Wien bis Bratislava

Die Strecke von Wien nach Bratislava war bisher

nur eingleisig.

Diese wird einen zweiten Gleis bekommen.

Durch die Erneuerung der Strecke werden auch

schnelle Züge zwischen Wien und Bratislava

fahren können.

Entlang der Strecke werden auch

Park-and-Ride-Anlagen gebaut.

Bei Park-and-Ride-Anlagen können Fahrzeuge in der

Nähe der Haltestellen von öffentlichen Verkehrsmitteln

geparkt werden.

Sie können das Auto dort abstellen

und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiter fahren.

Im Jahr 2023 sollen die Arbeiten fertig sein.

Die Schnell-Bahnlinie S80 wird neu gestaltet

Die S80 soll eine neue, moderne Strecke zwischen

Hütteldorf und Aspern bekommen.

Dadurch können Fahrgaste vom Westen von Wien

in den Osten von Wien, in 30 Minuten fahren.

Bis zum Jahr 2026 soll die Strecke fertiggestellt sein.

Derzeit wird das Projekt darauf geprüft,

ob es der Umwelt stark schadet.

Mehr fahrende Züge

Zurzeit fahren zwischen Floridsdorf und Meidling

in der Stunde 40 Züge.

Die ÖBB wollen das auf 50 Züge ausweiten.

Auch die Bahnsteige sollen verlängert werden,

damit auch längere Züge halten können.

Bis zum Jahr 2030 soll das Projekt fertig sein.

Renovierung vom Bahnhof Hütteldorf

Der Bahnhof Hütteldorf wird erneuert.

Außerdem soll die Station „Baumgarten“ zwischen

Hütteldorf und Purkersdorf entstehen.