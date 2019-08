Die ÖBB reagiert auf die Klima-Erwärmung

Link zum Original-KURIER-Artikel



Wegen den immer höheren Temperaturen im Sommer

muss die ÖBB handeln.

ÖBB ist die Abkürzung für Österreichische

Bundes-Bahn.



Weiße Schienen

Diesen Sommer musste die ÖBB zum 1. Mal

die Schienen weiß streichen.

Das wurde gemacht, damit die Schienen

wegen der starken Hitze nicht zerspringen.

Das Weiß-Streichen bewirkt einen

Temperatur-Unterschied von ungefähr 6-8 Grad.

Weiße Schienen sieht man sonst eigentlich nur in

besonders heißen Ländern wie in Italien.

Dieses Jahr sind aber auch in Österreich

besonders viele Schienen gesprungen.



Klima-Anlagen

Die ÖBB stellt die Klima-Klasse für ihre Züge um.

Bisher waren die Züge auf die Klima-Klasse

Mittel-Europa eingestellt.

Sie werden auf die Klima-Klasse

Süd-Europa umgestellt.

Dadurch werden die Klima-Anlagen stärker und

die Züge werden besser gekühlt.