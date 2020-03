Die meisten Burgenländer haben ein Auto

Link zum Original-KURIER-Artikel



Im Burgenland haben immer mehr Menschen ein Auto.

Der Hauptgrund dafür, ist das schlechte öffentliche

Verkehrssystem im Burgenland.

In den Bezirken Güssing und Jennersdorf ist

das öffentliche Verkehrssystem besonders schlecht.

Dort haben die meisten Menschen ein Auto.

Am meisten wird das Auto im Burgenland genutzt,

um damit in die Arbeit zu fahren.

Viele Burgenländer fahren zum Arbeiten

in andere Bundesländer.



Weil in den letzten Jahren auch immer mehr Frauen

arbeiten gehen, brauchen viele Familien 2 Autos.

Im Burgenland werden auch kurze Strecken

meistens mit dem Auto gefahren.

Diese Strecken könnte man aber auch

mit einem Elektro-Auto oder

mit einem Elektro-Fahrrad fahren.

Elektro-Fahrzeuge fahren mit Strom

anstatt mit Benzin oder Diesel.

Fahrzeuge die mit Strom fahren,

sind besser für die Umwelt.