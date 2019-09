Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft findet ab 27. September statt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft findet von

27. September bis 6. Oktober in Katar statt.

Katar ist eine Halbinsel in Arabien.

In der Leichtathletik treten Sportler in den

Sportarten Laufen, Springen und Werfen

gegeneinander an.

Für Österreich nehmen 6 Sportler teil.

3 davon kommen aus Oberösterreich.

Lukas Weißhaidinger tritt

in der Sportart Diskuswerfen an.

Beim Diskuswerfen wirft man

eine 2 Kilogramm schwere Scheibe

so weit wie möglich in ein Feld.

Verena Preiner und Ivona Dadic

treten in der Sportart Weitsprung an.

Beim Weitsprung nimmt man Anlauf

und springt so weit wie möglich in ein Sandbecken.

Verena Preiner ist auf Platz 3

der Welt-Rangliste im Weitspringen.

Victoria Hudson tritt in der Sportart Speerwurf an.

Lemawork Ketema wird einen Marathon laufen.

Beate Schrott tritt in der Sportart 100-Meter-Hürdenlauf an.

Beim Hürdenlauf läuft man auf einer Strecke und

muss dabei über Hindernisse springen.