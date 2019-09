Trio geht bei Weltmeisterschaft auf Medaillenjagd

Für die Diskuswerfer wird es am Sonntag mit der Qualifikation für das Finale tags darauf ernst. Weißhaidingers Formkurve zeigt klar nach oben. Beim Diamond-League-Finale Anfang September in Brüssel wurde er mit 66,03 Metern Zweiter, beim Kontinente-Duell Europa– USA in Minsk gewann er mit 67,22 Metern. Bis auf den Schweden Daniel Stahl hat er heuer alle Konkurrenten geschlagen. „Jetzt kann ich nicht mehr sagen, nur Außenseiter zu sein“, sieht sich der Innviertler in einer neuen Ausgangslage: „Aber ich kann gut mit Druck umgehen und habe mir diese Situation ja hart erarbeitet.“ Auch in Ried bot der „Luki“, wie ihn die Fans nennen, die erhoffte Show. 65,74 Meter bedeuten neuen Stadionrekord.