Die japanische Prinzessin Kako ist in Wien

Am 16 September hat Alexander Van der Bellen,

die japanische Prinzessin Kako,

in der Hofburg empfangen.

Van der Bellen ist der

Bundespräsident von Österreich.

Die Hofburg ist sein Amts-Sitz.



In Japan gibt es einen Kaiser.

Er heißt Naruhito.

Nach ihm wird sein Bruder Kaiser werden.

Er heißt Fumihito von Akishino.

Kako ist seine Tochter.

Kako ist zum 1. Mal

für einen Staatsbesuch in Europa.

Anlass für ihren Besuch ist der 150. Jahrestag

von den offiziellen Beziehungen

zwischen Österreich und Japan.

Privat war Kako schon

eine längere Zeit in England.

Dort hat sie studiert.

Die japanische Prinzessin

bleibt noch bis Donnerstag in Österreich,

danach reist sie nach Ungarn.