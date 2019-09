Die Grünen gewinnen die „Pass Egal Wahl“

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 24. September fand die „ Pass Egal Wahl“ statt.

Das Ergebnis der Wahl hat auf die Politik keinen Einfluss.

Es geht dabei nur um die Meinung der Menschen,

die bei den richtigen Wahlen nicht mitwählen dürfen.

An insgesamt 15 Orten in allen 9 Bundesländern

in Österreich, konnte gewählt werden.

Die Pass Egal Wahl ist für alle Menschen in Österreich,

die zwar hier leben, aber nicht wählen dürfen.

Diese Wahl wurde von der österreichischen

Organisation „SOS Mitmensch“ veranstaltet.

An der Wahl nahmen mehr als

2 900 Menschen in ganz Österreich teil.

So viele Menschen haben bis jetzt noch nie

an der Pass Egal Wahl teilgenommen.

Die „Grünen“ erreichten bei der

Pass Egal Wahl 51,5 Prozent.

Damit erreichten sie den 1. Platz.

Den 2. Platz erreichte die SPÖ mit 27,5 Prozent.

Den 3. Platz erreichte die KPÖ mit 6,3 Prozent.

Die Neos erreichten 6,1 Prozent.

Die Partei Wandel erreichte 4,4 Prozent.

Die Liste Jetzt erreichte 2 Prozent.

Die ÖVP erreichte 1,5 Prozent.

Die FPÖ erreichte 0,8 Prozent.

Es haben auch mehr als1 000

österreichische Staatsbürger an der

Pass Egal Wahl teilgenommen.