Fiktive Wahl für Nicht-Staatsbürger: Grüne holen Absolute

Wandel käme ins Parlament, Pilz nicht

An insgesamt 15 Orten in allen neun Bundesländern konnten Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft ihre Stimme abgeben. Mit mehr als 2.900 Teilnehmern wurde eine Rekordbeteiligung erreicht. Klarer Sieger wurden dabei die Grünen mit 51,5 Prozent vor der SPÖ mit 27,5 Prozent. Abgeschlagen landeten die ÖVP mit 1,5 Prozent und die FPÖ mit 0,8 Prozent am Ende. Auch die von Peter Pilz gegründete Liste Jetzt hätte mit 2,0 Prozent den Einzug verpasst - im Gegensatz zur KPÖ mit 6,3 Prozent, den Neos mit 6,1 Prozent und dem Wandel mit 4,4 Prozent.

Die Rechtslage ist in Österreich derzeit so, dass ohne Staatsbürgerschaft nur EU-Bürger auf kommunaler Ebene wählen dürfen. Auf Bundes- und Landesebene dürfen auch EU-Bürger nicht wählen. Deswegen werden am 29. September rund 1,2 Millionen Menschen im wahlfähigen Alter nicht mitwählen.

SOS Mitmensch meldete auch mehr als 1.000 Solidaritätsstimmen bei der Aktion von Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft. Das Ergebnis der Abstimmung sei nicht repräsentativ für die Gesamtheit der Menschen ohne österreichischen Pass, sondern nur ein Stimmungsbild.

Diana Dauer, Lukas Kapeller