Die Gefahr bei Insekten-Stichen wird oft unterschätzt

Eigentlich sind Wespen oder

Hornissen sehr friedliche Tiere,

außer sie fühlen sich bedroht,

dann stechen sie auch zu.

Ein Stich kann zwar schmerzhaft,

aber harmlos sein.

Wenn man jedoch eine Allergie

gegen Insekten-Gifte hat, kann ein

Wespen- oder Hornissen-Stich tödlich sein.

Eine Allergie ist eine Überempfindlichkeit

gegen bestimmte Stoffe.

Manche Menschen wissen allerdings nicht,

ob sie eine Allergie gegen Insekten-Gifte haben.



Die Anzeichen bei einer Allergie



Rote Flecken am ganzen Körper,

die meistens jucken,

sind Anzeichen für eine Allergie.

Es kann auch sein, dass man Schwellungen

am Hals oder im Gesicht bekommt.

Wenn man zu Husten anfängt,

keine Luft mehr bekommt

oder glaubt zu ersticken,

kann das auch wegen einer Allergie

gegen Insekten-Stiche sein.

Auch ist es möglich,

dass das Herz auf einmal schneller schlägt

oder man im schlimmsten Fall bewusstlos wird.



Schnelle Hilfe



Wenn die betroffene Person keine Luft

mehr bekommt oder bewusstlos ist,

sollte man sofort die Rettung

unter der Nummer 144 oder 112 rufen.

Wenn es ein Notfall-Set gibt,

dann sollte man den Betroffenen helfen,

ein Gegen-Gift zu spritzen.

Das Gegen-Gift haben viele Menschen

mit einer Allergie in einem Epi-Pen dabei.

Der Epi-Pen ist eine Spritze,

in dem das Gegen-Gift gefüllt ist.

Nach der Spritze sollte man dafür sorgen,

dass die betroffene Person gut atmen kann.

Zum Beispiel sollte dann man die Bluse aufknöpfen

oder den Pullover ausziehen.

Wenn der Betroffene Probleme beim Atmen hat,

sollte man ihn sitzen lassen.

Wenn dem Betroffenen schwindelig ist

oder er bewusstlos ist,

sollte man ihn auf den Rücken legen

und seine Beine hoch lagern.