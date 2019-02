Die EU will, dass Tier-Transporte strenger kontrolliert werden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Das EU-Parlament hat strengere Kontrollen bei

Tier-Transporten beschlossen.

Es soll auch härtere Strafen geben.

Im EU-Parlament beraten Politiker über Gesetze.

Pro Jahr werden mehrere Millionen Tiere in der

EU transportiert.

Die EU-Staaten sind für die Kontrollen dieser

Transporte verantwortlich.

Die aktuellen EU-Regeln, die Tiere vor

unnötigem Stress und Leid schützen sollen,

werden nicht richtig umgesetzt, sagen Politiker.

Die Transporter sind überfüllt, Pausen werden oft

nicht eingehalten.

Die Tiere werden außerdem oft bei zu hohen Temperaturen

transportiert oder sogar gequält.

Der neue Beschluss schreibt vor, dass Tiere in Zukunft so

wenig Zeit wie möglich in Transportern verbringen müssen.

Die Tierschutz-Organisation „Vier Pfoten“ sieht den

Beschluss als wichtiges Zeichen für den Tierschutz.