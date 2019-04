Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Ess-Sucht ist die häufigste Ess-Störung in Österreich.

Ess-Sucht ist auch unter dem englischen

Namen „Binge Eating Disorder“ bekannt.

Menschen, die von der Ess-Sucht betroffen sind,

leiden an extremen Ess-Anfällen.

Das bedeutet, dass Betroffene beim Essen

die Kontrolle verlieren.

Dadurch essen sie überstürzt alles durcheinander.

In Österreich sind großteils Frauen

von dieser Ess-Störung betroffen.

Die Ess-Störung kann aus

unterschiedlichen Gründen entstehen.

Ein Grund ist die Biologie vom Menschen.

Nahrungsmittel wie Fett, Salz und Zucker,

geben dem Gehirn das Gefühl, belohnt zu werden.

Dadurch wird ein Glücks-Gefühl

beim Menschen ausgelöst.

Schlechte Gefühle können so für

eine gewisse Zeit unterdrückt werden.

Von vielen Leuten wird die Ess-Sucht

aber nicht ernst genommen.

Viele denken, dass Betroffene

einfach weniger essen sollten.

Aber so funktioniert das nicht.

Viele, die von der Krankheit betroffen sind,

ziehen sich immer mehr zurück,

weil sie sich schämen.

Dadurch essen sie dann noch mehr,

weil sie sich einsam fühlen.

„Einsamkeit ist ein riesen Thema.

Deswegen ist es wichtig, frühzeitig Therapie

zu suchen und jemandem gegenüberzusitzen,

der einem das Gefühl gibt, kein Monster zu sein“,

erklärt Olivia Wollinger.

Wollinger war selbst ess-süchtig.

Es dauerte lange, bis sie die Ess-Sucht

überwunden hat und lernte,

sich selbst zu akzeptieren.

Seit dem Jahr 2000 hatte Wollinger

bereits keinen Ess-Anfall mehr.

Jetzt schreibt sie Bücher über dieses Thema

und möchte anderen damit helfen.

In Österreich gibt es eine anonyme

Selbsthilfe-Gruppe für Ess-Süchtige.

Eine Selbsthilfe-Gruppe ist eine

Gruppe von Personen, die sich

zusammenschließen, um sich

untereinander zu helfen.

Die Gruppe heißt „Overeaters Anonymous“.

Anonym bedeutet, dass die Mitglieder

nicht ihren echten Namen nennen müssen.

Die Mitglieder treffen sich jede Woche

in der evangelischen Pfarre in St. Pölten.

St. Pölten ist die Hauptstadt von Niederösterreich.

Dort setzen sie sich zusammen, sprechen über

ihre Erfahrungen mit der Ess-Sucht

und helfen sich gegenseitig.

„Ich konnte nicht arbeiten, weil ich ständig

nur daran dachte, was ich wo und wie

essen könnte“, erzählt einer der Mitglieder.

Beim Gruppen-Treffen hatte sie endlich

das Gefühl, verstanden zu werden.

Mehr Infos und Hilfe zur Ess-Sucht und

den Gruppen-Treffen, findet man unter:

Kostenlose Ess-Störungs-Hotline:

0800 20 11 20 oder hilfe@essstoerungshotline.at

Overeaters Anonymous:

http://overeatersanonymous.at/meetings

Buchtipp: Essanfälle Adé von Olivia Wollinger