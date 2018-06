Die erste Powerparade in Wien war ein Erfolg

Am 21. Juni fand die erste Powerparade in Wien statt.

Bei der Powerparade gingen Menschen

mit Behinderung und ohne Behinderung auf

die Straße, um auf sich aufmerksam zu machen.

Die Powerparade wurde auch von Menschen

mit Behinderung mitgestaltet.

Zuerst trafen sich alle die mitgemacht haben, am Rathausplatz.

Die Menschen gingen dann

vom Rathausplatz zum Heldenplatz.

Sie setzten damit ein Zeichen für Toleranz,

Respekt, Gleichberechtigung und Gerechtigkeit.

Die Menschen setzten auch ein hörbares Zeichen, für Inklusion.

Auf der Powerparade war es nämlich laut.

Die Menschen haben Triller-Pfeifen bekommen,

durch die sie gepfiffen haben und es spielte Musik.

Inklusion bedeutet, dass Menschen mit Behinderung

und Menschen ohne Behinderung zusammenleben

und zusammenarbeiten.

Nach dem Umzug versammelten sich die

Menschen am Heldenplatz.

Es gab dort Informations-Stände und

Stände, die Essen und Getränke verkauft haben.

Es sind auch 2 Musikgruppen aufgetreten,

und es gab eine Hüpfburg.

Es wurde auch eine sehr lange Reihe

gebildet, bei der die Menschen mit ihren

Fingern ein Herz formten.

Später konnte man auch bei einer

Verlosung mitmachen.