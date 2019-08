Die Eröffnung vom Literaturcafé Ohrenschmaus

Am 26. Juli 2019 eröffnete das

inklusive Literaturcafé Ohrenschmaus

am Badeschiff Wien.

Mit inklusive ist gemeint, dass jeder Mensch

ganz natürlich dazu gehört.

Egal wie er aussieht, welche Sprache er spricht

oder ob er eine Behinderung hat.

Das Literaturcafé Ohrenschmaus ist ein Lokal für alle.

Jeder ist willkommen.

Die einzige Voraussetzung ist gegenseitiger

Respekt und Toleranz.

Es ist ein Treffpunkt für Menschen

mit und ohne Behinderung.

Es ist auch ein Arbeitsplatz für

Menschen mit und ohne Behinderung.

Es ist ein Treffpunkt für alle die sich für

Literatur interessieren.

Der Gastraum vom Badeschiff ist barrierefrei.

Barrierefrei heißt, dass man es auch mit dem Rollstuhl

erreichen kann und sich dort fortbewegen kann, ohne

Stufen steigen zu müssen.

Dort kann man auf einer Rampe in das obere

Stockwerk kommen kann.