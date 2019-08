Literaturcafé Ohrenschmaus: Der Eröffnungs-Abend war sehr gelungen

Am 26. Juli war die Eröffnung vom „Literatur-Cafe´ Ohrenschmaus.

Meine Kollegin Isabella und ich, Vanessa, waren mit dabei.

Das Literatur-Cafe Ohrenschmaus ist am Badeschiff in Wien.

Beim Eingang vom Badeschiff, hat jeder zur Begrüßung

eine Flaschen-Post bekommen.

In der Flaschen-Post waren Texte, die von den Siegern

vom Literaturpreis Ohrenschmaus geschrieben wurden.

Zur Eröffnung hielt Franz-Joseph Huainigg eine Rede.

Er ist der Gründer vom Literaturpreis Ohrenschmaus

und vom Literatur-Cafe.

Nach seiner Rede fuhr Herr Huainigg mit seinem Rollstuhl

als erster zum Veranstaltungsort.