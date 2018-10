Die Ergebnisse der Landtags-Wahlen in Bayern

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 14. Oktober waren in Bayern Landtags-Wahlen.

Der Landtag beschließt die Gesetze für Bayern.

Die Wahl-Ergebnisse:

1. Platz:

Die „Christlich-Soziale Union“, auch CSU genannt,

37,3 Prozent der Stimmen bekommen.

Die CSU ist eine Partei im deutschen Bundesland Bayern.

2. Platz:

Das „Bündnis 90/ Die Grünen Bayern“ hat 17,7 Prozent

der Stimmen bekommen.



3. Platz:

Die Partei „Freie Wähler Bayern“ haben 11,5 Prozent

der Stimmen erreicht.



4. Platz:

Die Partei „Alternative für Deutschland“, auch AfD genannt,

hat 10,3 Prozent der Stimmen erreicht.

Dieses Ergebnis ist überraschend.

Die AfD ist eine rechts-populistische Partei,

die gegen Flüchtlinge und Migration ist.

Migration ist die Wanderung von Menschen in ein anderes Land.

Populistische Politiker und Parteien versuchen Angst und Hass

in der Bevölkerung zu verbreiten und bieten für Probleme

scheinbar einfache Lösungen an, die aber oft gar nicht umsetzbar sind.