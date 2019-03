Die Angst vor Krankheiten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Es gibt gesunde Menschen, die glauben, schwer krank

zu sein, oder sterben zu müssen.

Diese Menschen leiden an Hypochondrie.

Hypochondrie nennt man auch Krankheitsangst.

Hypochondrie ist eine psychische Krankheit.

Betroffene gehen oft zu vielen verschiedenen Ärzten.

Wenn die Befunde normal sind, beruhigt das die

Betroffenen nur für kurze Zeit.

Das führt bei ihnen jedoch zu noch stärkeren körperlichen

Schmerzen und Ängsten.

Nach vielen Untersuchungen und Therapien kommt es auch

zu schlechter Stimmung und Verzweiflung.

Es gibt auch Patienten, die sich mit Medikamenten selbst

behandeln und erst nach Jahren in ärztliche Behandlung

kommen.

Christian R. war zum Beispiel bei vielen Ärzten, weil er

seit Jahren überzeugt war, dass er schwer krank ist und

sterben wird.

Er wurde auf Muskelerkrankungen, Herzprobleme und

Krebs untersucht.

Seine Befunde waren immer normal.

Die Ursache der Krankheit ist schwer zu finden.

Viele Patienten finden es schwer, über Gefühle

zu sprechen und sie zu zeigen.

Bei einem Herzklopfen denken sie nicht daran,

aufgeregt zu sein, sondern denken gleich an eine

schlimme Krankheit.

Meist sind Gefühle, Gedanken und Erinnerungen an

schlechte Ereignisse der Grund.

Forscher haben herausgefunden, dass die Zahl von

Hypochondrie-Betroffenen in den letzten Jahren

gestiegen ist.

Der Grund dafür ist das Internet, da man sich dort

über verschiedene Krankheiten informieren kann.

Die Betroffenen kommen oft im Internet auf falsche

Gesundheitsinformationen.

Man sollte auf anerkannte Gütesiegel im Internet achten,

wie „Health on Net Foundation“ oder das Zertifikat

„The Information Standard“.

In Köln wurde vor kurzem eine Spezialambulanz für

Krankheitsangst eröffnet.

Auch in Mainz gibt es so eine Ambulanz.

Dort können Betroffene beraten und behandelt werden.

In beide Ambulanzen kommen viele Patienten.

Im Wiener AKH werden Menschen mit Krankheitsangst

an der Psychosomatik-Ambulanz behandelt.

Bei der Behandlung werden Patienten über 7 bis 8 Wochen

in einem Krankenhaus aufgenommen.

Sie bekommen verschiedene Therapien, wie Gesprächs-

und Musiktherapie.

Die Behandlung ist bei manchen Patienten erfolgreich,

die Ängste können aber wiederkommen.