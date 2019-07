Die 15. Europäische Jugend-Olympiade beginnt am 21. Juli

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Baku finden von 21. Juli bis 27. Juli

die Europäischen Olympischen Jugendspiele statt.

Sie finden zum 15. Mal statt.

Baku ist die Hauptstadt von Aserbaidschan.

Aserbaidschan ist ein Land, das zwischen

Europa und Asien liegt.

Das Jugend-Olympia-Team von Österreich

nimmt an den Spielen teil.

Das Team besteht aus 30 Buben und 24 Mädchen.

Insgesamt nehmen 3 600 Sportler

aus 50 europäischen Ländern teil.

Die Sportler sind zwischen 13 und 18 Jahren alt.

Es gibt Wettbewerbe in 10 verschiedenen Sport-Arten:

Judo, Leicht-Athletik, Rad, Ringen, Schwimmen, Tennis,

Turnen, Basketball, Handball und Volleyball.

Österreich tritt in 7 von den 10 Sport-Arten an.

Österreich gewann bei den letzten

Europäischen Olympischen Jugendspielen

in Ungarn 5 Medaillen.