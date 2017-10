Deutschland: Seit 1. Oktober ist die “Ehe für alle“ erlaubt

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Deutschland gibt es seit

1. Oktober in Deutschland die „Ehe für alle“.

Das bedeutet, dass auch schwule

und lesbische Paare heiraten dürfen.

Die zwei Männer Bodo Mende und Karl Kreile

lieben sich seit 1979.

Sie sind das erste schwule Paar

in Deutschland, das geheiratet hat.

8 weitere Paare haben noch am selben Tag

in Berlin-Kreuzberg geheiratet.

In Hamburg waren es sogar

15 Paare, die geheiratet haben.

Die Standesämter haben dafür Ausnahmen gemacht,

weil eigentlich ist am Sonntag geschlossen.

Im Juni 2017 wurde in Deutschland von den Parteien

über die Ehe für alle abgestimmt.

Die Mehrheit der Politiker

stimmte damals für die „Ehe für alle“.

Seit 1.Oktober dürfen in Deutschland auch schwule

und lesbische Paare Kinder adoptieren.

In Österreich dürfen schwule

und lesbische Paare bereits länger Kinder adoptieren.

Schwule und lesbische Paare dürfen

in Österreich allerdings weiterhin nicht heiraten.

In Österreich gibt es die eingetragene Partnerschaft

für schwule und lesbische Paare.

Diese ist einer Hochzeit laut Gesetz sehr ähnlich,

es gibt aber trotzdem Unterschiede.

Für die Berliner Bodo und Karl war die Hochzeit wichtig.

Sie können jetzt endlich sagen: „Wir sind verheiratet“.