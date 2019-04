Deutschland: Regierung hat schnellere Abschiebungen beschlossen

Link zum Original-KURIER-Link

Die Regierung in Deutschland hat

einige neue Gesetze beschlossen.

Durch ein Gesetz können Personen mit einem

ablehnten Asyl-Antrag schneller abgeschoben werden.

Einen Asyl-Antrag stellt man,

wenn man in einem fremden Land Schutz sucht,

weil man in seinem Heimatland in Gefahr ist.

Durch ein weiteres Gesetz können Personen,

mit einem abgelehnten Asyl-Antrag

leichter in Sicherungs-Haft genommen werden.

Sicherungs-Haft bedeutet, dass Personen,

die abgeschoben werden sollen, eingesperrt werden,

damit sie vor der Abschiebung nicht flüchten können.

Bei einer Abschiebung zwingt man eine Person,

die kein Recht hat im Land zu bleiben,

das Land zu verlassen.



Außerdem können Flüchtlinge, die den Behörden

nicht bei ihrer eigenen Abschiebung helfen,

leichter verhaftet und noch schneller abgeschoben werden.

Dies wird „Mitwirkungs-Haft“ genannt.

Wenn die Abschiebe-Gefängnisse voll sind, können

Flüchtlinge auch in normale Gefängnisse gebracht werden.

Dies finden viele Politiker und Flüchtlings-Helfer nicht gut.

Gleichzeitig beschloss die deutsche Regierung

auch bessere Integrations- und Deutschkurse

für Flüchtlinge, die in Deutschland bleiben dürfen.

Integration bedeutet, dass sich Menschen aus dem Ausland

an das was im Land in dem sie leben wollen üblich ist, anpassen.

Personen, die in Deutschland bleiben dürfen,

können nachdem sie schon 9 Monate im Land sind,

einen Deutsch- oder Integrations-Kurs besuchen.

Dies können sie aber nur, wenn sie

bei der „Bundes-Agentur für Arbeit“

als arbeitssuchend gemeldet sind.

Die Bundes-Agentur für Arbeit hilft

arbeitslosen Menschen in Deutschland,

einen Job zu finden.



Personen, bei denen die Abschiebung

vorübergehend verschoben wurde,

können in Zukunft nach 6 Monaten in Deutschland

einen Deutsch-Kurs besuchen.

Flüchtlinge, die ihre Herkunft verschweigen,

können ein Arbeits-Verbot bekommen

oder sie müssen eine Strafe zahlen.

Sie müssen nämlich alles versuchen,

um einen Reise-Pass zu bekommen,

damit sie sich ausweisen können.

Die deutsche Regierung beschloss auch,

dass alleinstehende und alleinerziehende Flüchtlings-Mütter

und Väter in Zukunft 150 Euro pro Monat bekommen.

Bisher bekamen sie 135 Euro pro Monat.