Deutschland: Regierung beschließt schnellere Abschiebungen

Die deutsche Regierung hat am Mittwoch Gesetze zur schnelleren Abschiebungen ausreisepflichtiger Ausländer beschlossen, aber auch zur besseren Integration der in Deutschland lebenden Flüchtlinge. Das Kabinett billigte nach Angaben der Regierung das auch in der Koalition umstrittene "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" von Innenminister Horst Seehofer.

Dieses sieht vor, die Möglichkeiten der so genannten Sicherungshaft auszuweiten, also Ausreisepflichtige vor einer geplanten Abschiebung leichter in Haft zu nehmen, und eine "Mitwirkungshaft" einzuführen. Wegen eines Mangels an Plätzen für die Abschiebehaft sollen Abschiebekandidaten auch in regulären Strafanstalten untergebracht werden können - dieser Punkt stößt bei Flüchtlingshelfern und der Opposition auf besonders scharfe Kritik.