Deutschland nimmt Flüchtlingskinder auf

Die Regierung in Deutschland gab vor Kurzem

eine wichtige Entscheidung bekannt.

Deutschland nimmt bis zu 1 500 Kinder und

Jugendliche aus überfüllten Flüchtlings-Lagern

in Griechenland auf.

Es sind Kinder und Jugendliche,

die schwer krank sind und dringend von

einem Arzt untersucht werden müssen.

Außerdem sind es Mädchen,

die ohne Eltern nach Griechenland geflüchtet sind

und jünger als 14 Jahre sind.

Auch Kroatien will Kinder und Jugendliche aus

Flüchtlings-Lagern in Griechenland aufnehmen.

Die Regierung in Österreich möchte

keine zusätzlichen Flüchtlinge aufnehmen.