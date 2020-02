Deutschland: Jobs für Menschen mit geistiger Behinderung

Seit dem Jahr 2013 gibt es das

„Institut für inklusive Bildung“ in Kiel.

Das Institut ist ein Teil der Universität in Kiel.

Kiel ist die Hauptstadt vom

deutschen Bundesland Schleswig-Holstein.

Menschen mit einer geistigen Behinderung

werden dort 3 Jahre lang zu sogenannten

„Bildungs-Fachkräften“ ausgebildet.

Wenn die Ausbildung abgeschlossen ist,

unterrichten die fertigen „Bildungs-Fachkräfte“

Studenten an Hoch-Schulen.

Die Bildungs-Fachkräfte werden die Studenten darin schulen,

wie sie mit Menschen mit Behinderung umgehen sollen.

6 Bildungs-Fachkräfte werden im Moment

an der Universität in Kiel ausgebildet.



Gesa Kobs ist die Leiterin vom

„Institut für inklusive Bildung“.

Kobs meint, dass durch dieses Projekt Menschen

mit Behinderung leichter einen Job finden.

Außerdem soll den teilnehmenden Studenten

vermittelt werden, worauf es im Umgang mit Menschen

mit einer geistigen Behinderung ankommt.

Die Studenten lernen zum Beispiel,

dass es respektlos ist,

zu fremden Menschen mit Behinderung

einfach „Du“ zu sagen und noch vieles mehr.



Auch in Österreich soll es diese Möglichkeit bald geben.

Die Organisationen „Jugend am Werk“ in Wien

und „Atempo“ in Graz,

wollen noch im Jahr 2020 Bildungs-Fachkräfte

für Hochschulen ausbilden.