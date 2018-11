Der Winter kommt: Nächste Woche könnte es sogar schneien

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Herbst hatte bisher

ziemlich warme Temperaturen.

Heute, am Mittwoch, hat es noch

bis zu 15 Grad.

Am Wochenende wird es bewölkt,

mit ungefähr 6 Grad.

Nächste Woche soll es dann

richtig winterlich werden.

In Wien sinken die Temperaturen auf

ungefähr 4 Grad und es kann sogar schneien.

In anderen Bundesländern kann es schon

am Montag bei 3 bis 0 Grad

zu schneien beginnen.

Nur in Vorarlberg bleibt es vorerst sonnig.