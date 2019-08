Der Verein „Orient Express“ schützt Frauen vor der Zwangs-Heirat

Link zum Original-KURIER-Artikel

In einigen Kulturen ist es immer noch üblich,

dass Frauen zum Heiraten gezwungen werden.

Meist werden die Hochzeiten schon Jahre vorher

von der Familie ausgemacht.

Das wird in einigen Ländern schon lange

so gemacht und passiert noch heute.

In Ländern, wie zum Beispiel Afghanistan,

Syrien, Tschetschenien und der Türkei

kommen Zwangs-Hochzeiten vor.

Manche Menschen, die aus Ländern

wo Zwangs-Hochzeiten üblich sind,

nach Österreich kommen,

wollen diese Tradition auch hier auch beibehalten.

Tradition bedeutet, dass man etwas tut,

was die Menschen schon früher gemacht haben.

In der Kultur und Religion geht es oft um Traditionen.



Bei Zwangs-Hochzeiten kommt es vor,

dass Frauen Männer heiraten müssen,

die sie noch nie gesehen haben.

Diese Frauen werden von

ihren Familien nicht davor beschützt.

Sie müssen andere Menschen um Hilfe bitten,

wenn sie ihre Hochzeit verhindern wollen.

Wenn sie das tun, kann es sein,

dass ihre Familien nichts mehr mit ihnen

zu tun haben möchten.

Viele verlieren dann ihre Familien.

Die Frauen stehen sehr unter Druck.

Orient Express



Der Verein „Orient Express“ berät und betreut

Frauen die vor einer Zwangs-Heirat fliehen wollen.

Für Frauen, die körperliche Gewalt erlebt haben,

oder die für die Hochzeit

in ein anderes Land verschleppt werden sollen,

hat der Verein Orient Express eine

Not- und Übergangswohnung eingerichtet.

Frauen werden dort beschützt und betreut.

Die Frauen die Hilfe brauchen,

können sich beim Verein Orient Express

unter der Telefonnummer 01/7289725 melden.

Die Internetseite vom Verein lautet:

www.orientexpress-wien.com