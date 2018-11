Der Ski-Sprung-Weltcup hat begonnen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 18. November hat in Wisla

der Weltcup im Ski-Springen begonnen.

Ein Weltcup ist ein sportlicher Wettbewerb,

an dem Sportler aus der ganzen Welt teilnehmen.

Der Wettbewerb findet jedes Jahr statt.

Wisla ist eine Stadt in Polen.

Daniel Huber war als bester

österreichischer Ski-Springer auf Platz 18.

Die österreichischen Ski-Springer

Gregor Schlierenzauer und Michael Hayböck

haben es nicht ins Finale geschafft.

Mario Stecher ist der Chef von

den österreichischen Ski-Springern.

Stecher meinte, dass die Ski-Springer

wieder mehr Selbstvertrauen brauchen.

Er sagte auch, dass es noch dauern wird,

bis die österreichischen Sportler

wieder ein Ski-Springen gewinnen werden.

Der russische Ski-Springer

Jewgenij Klimow hat den 1. Platz gewonnen.

Er ist 263,4 Meter gesprungen.

Den 2. Platz gewann der

deutsche Ski-Springer Stephan Leyhe.

Er ist 256,7 Meter gesprungen.

Den 3. Platz erreichte der

japanische Ski-Springer Ryoyu Kobayashi.

Er ist 255,6 Meter gesprungen.

Die nächsten Wettbewerbe im Ski-Springen

werden in der Stadt Kuusamo,

in Finnland stattfinden.

Die Qualifikation beginnt am 23. November.

Mit Qualifikation sind Vorausscheidungen gemeint,

in denen mehrere Sportler oder Mannschaften darum kämpfen,

an einem bestimmten Turnier oder Wettbewerb teilnehmen zu dürfen.

Am 24. November beginnen die Einzel-Wettkämpfe.