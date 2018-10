Der #MeToo-Moment in Indien gegen sexuelle Belästigung

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vor ungefähr einem Jahr, hat die

amerikanische Schauspielerin, Alyssa Milano,

den Hashtag #MeToo gegründet.

Ein Hashtag wird benutzt, um in

sozialen Netzwerken, wie Facebook

oder Twitter, eine Nachricht zu einem

bestimmten Thema zu verbreiten.

#MeToo wird von Frauen und auch von

einigen Männern benutzt, die schon einmal

sexuell belästigt worden sind.

Sexuelle Belästigung ist, wenn jemand

gegen seinen Willen berührt wird oder

gezwungen wird, über sexuelle Dinge zu reden.

In Indien gibt es sehr oft Fälle von

sexueller Belästigung gegen Frauen.

Männer und Frauen sind in Indien vom

Gesetz her gleichberechtigt.

In Wirklichkeit werden sie aber nicht

gleich behandelt.

Männer werden in Indien von Geburt an

besser behandelt als Frauen.

Sexuelle Belästigungen, Ausgrenzungen und

Gewalt gegenüber Frauen sind in Indien so

verbreitet, dass sogar Politiker öffentlich

den Frauen die Schuld daran geben.

Einige Frauen zeigen die gewalttätigen Männer

an, oft wird aber nichts von der Polizei dagegen getan.

Indische Frauen haben nun genug und

sprechen über die zahlreichen sexuellen Belästigungen.

Die indische Journalistin, Sandhya Menon,

war eine von den Frauen, die über ihre

Erfahrungen mit sexueller Belästigung

öffentlich gesprochen hat.

Auf Twitter veröffentlicht sie nun die Geschichten

von betroffenen Frauen.

In Indien ist aber noch nicht klar, ob oder wie

Männer, auch durch die #MeToo-Aktion, für sexuelle

Belästigung bestraft werden.

In Indien werden oft nur die Frauen beschuldigt,

wenn sie sexuell belästigt werden.