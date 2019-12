Der Klimawandel gefährdet Eisbären

Link zum Original-KURIER-Artikel

In manchen Gebieten gibt es immer weniger Eisbären.

Schuld daran ist der Klimawandel.

Klimawandel bedeutet, dass es auf der Welt immer wärmer wird.

Der Klimawandel ist schlecht für die Umwelt

und für die Tiere.

Durch die wärmeren Temperaturen schmilzt das Eis,

auf dem die Eisbären leben.

Sie haben dadurch immer weniger Lebensraum.

Außerdem können sich die Bären nicht schnell

genug an die Klima-Veränderungen anpassen.

Durch den kleineren Lebensraum kommt

es auch immer wieder zur Problemen

zwischen Menschen und Bären.

Umweltschützer fordern,

dass man mehr gegen den Klimawandel tun muss.

Nur so kann man den Lebensraum der Eisbären retten.