Der griechische Regierungs-Chef gewann Vertrauens-Abstimmung

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der griechische Regierungs-Chef Alexis Tsipras

kann nach einer Abstimmung im Parlament

in Athen weiterregieren.

Bei der Abstimmung waren 151 Abgeordnete

für Tsipras und 148 gegen ihn.

Ein Abgeordneter hat die Aufgabe,

im Interesse von den Wählern,

für oder gegen eine geplante Änderung abzustimmen.

Das Parlament vertritt das Volk.

Die Politiker beraten im Parlament über Gesetze.

In der Abstimmung ging es darum, ob die Politiker

im Parlament mit Tsipras´ Regierung

noch einverstanden sind und ihm weiterhin vertrauen.

Die Abstimmung wurde durchgeführt,

nachdem der Namensstreit zwischen

Griechenland und Mazedonien beendet war.

Griechenland und Mazedonien haben lange Zeit

um den Namen " Mazedonien" gestritten.

Eine Region im Norden von Griechenland

heißt nämlich auch Mazedonien.

Die griechische Regierung forderte,

dass Mazedonien seinen Landes-Namen ändert.

Vor kurzem hat sich Tsipras mit Mazedonien geeinigt.

Mazedonien soll zukünftig Nord-Mazedonien heißen.

Wegen dem Namens-Streit hat Griechenland lange

verhindert, dass Mazedonien in die EU oder zur Nato beitritt.

Nato ist die englische Abkürzung

für " North Atlantic Treaty Organisation".

Das heißt auf deutsch: Nordatlantisches Bündnis.

Die Mitgliedsländer versprachen einander,

sich gegenseitig militärisch zu helfen,

falls ein Mitgliedsland angegriffen wird.

Nachdem der Streit jetzt beendet ist,

hat Griechenland zugesagt, dass sie

die Annäherungen von Mazedonien an die EU

und an die Nato nicht weiterhin blockieren wollen.