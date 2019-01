Der Grand Canyon hat Geburtstag

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Grand Canyon feiert dieses Jahr

seinen 100. Geburtstag.

Der Grand Canyon ist eine Schlucht

in den USA, die über 400 Kilometer lang

und über 1000 Meter tief ist.

Die Schlucht liegt im bekanntesten

National-Park in den USA und befindet

sich im Bundes-Staat Arizona.

Ein National-Park ist ein Ort, der unter Schutz

steht und meistens natürlich entstanden ist.

Solche Orte werden davor geschützt,

zerstört oder stark verändert zu werden.

Der Grand Canyon wurde im Jahr 1919 vom

damaligen Präsidenten der USA zum

National-Park erkannt.

Die Schlucht gab es bereits einige Millionen

Jahre bevor sie entdeckt wurde.

Bis heute finden Besucher die Schlucht sehr

interessant.

Ungefähr 5 Millionen Besucher sehen sich jedes

Jahr den Grand Canyon an.

Die Feier zum 100. Geburtstag von der Schlucht

findet am 26. Februar 2019 statt.

An dem Tag gibt es im Besucher-Zentrum Konzerte.

Es wird auch über den kulturellen Hintergrund

von der Schlucht erzählt.

Vom 22. bis zum 29. Juni 2019 wird beim

Grand Canyon eine „Star Party“ gehalten.

Dort können Besucher von einer Sternwarte

zum freien Himmel schauen.

Eine Sternwarte wird dazu benutzt, Sterne im

Himmel genau beobachten zu können.

Der Grand Canyon gilt als der beste Ort in den

USA, um Sterne zu beobachten.

Mehr über den Hintergrund von der Schlucht

erfährt man am 8. und 9. August 2019.

Dort erfährt man mehr über 11 Indianerstämme,

für die der Grand Canyon sehr wichtig war.